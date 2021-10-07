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Майже 96% випадків коронавірусу виявлено у невакцинованих, - Ляшко

Автор: Марія Кучерявець

В Україні майже 96% випадків коронавірусу, зафіксованих у вересні поточного року, припадає на невакцинованих. В той час як більш як 97% COVID-госпіталізованих теж не отримували щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

"У вересні 2021 року: 95.7% випадків коронавірусу в Україні були зареєстровані у невакцинованих, 97.1% госпіталізованих осіб з діагнозом COVID-19 в країні були невакцинованими", - написав Ляшко.

Глава МОЗ також вказав, що 82% померлих від коронавірусу за весь час пандемії в країні - це люди віком від 60 років.

"Тобто 8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, - це люди похилого віку", - пояснив міністр.

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