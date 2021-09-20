ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Более 98% госпитализированных с коронавирусом в Украине невакцинированы, - Минздрав

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 сентября 2021 12:30
Более 98% госпитализированных с коронавирусом в Украине невакцинированы, - Минздрав Фото: более 98% COVID-госпитализированных в Украине не получали вакцину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что 98,1% госпитализированных с коронавирусом в стране не получили вакцину. Такая тенденция наблюдается последние три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

"По данным Электронной системы здравоохранения на протяжении последних 3 месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине - вакцинированные", - рассказал Кузин.

Он добавил, что сейчас идет стремительное ухудшение эпидситуации, количество новых случаев коронавируса за сутки увеличилось в 2 раза за прошедшую неделю - с 3,3 тысячи за понедельник (13 сентября) до более 6 тысяч за пятницу (17 сентября).

В Минздраве подчеркивают, что в зоне самого высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 находятся лица старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, например, медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов.


Напомним, в Украине динамика COVID-госпитализаций превышает норму уже в одиннадцати регионах.

Добавим, за минувшие сутки в стране вакцинировали от коронавируса 36 029 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса Министерство здравоохранения Украины Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе