Понад 98% госпіталізованих з коронавірусом в Україні невакциновані, - МОЗ
Головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявив, що 98,1% госпіталізованих із коронавірусом в країні не отримали вакцину. Така тенденція спостерігається останні три місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
"За даними Електронної системи охорони здоров’я впродовж останніх 3 місяців майже всі хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні - невакциновані", - розповів Кузін.
Він додав, що зараз йде стрімке погіршення епідситуації, кількість нових випадків коронавірусу за добу збільшилась у 2 рази за минулий тиждень - з 3,3 тисячі за понеділок (13 вересня) до понад 6 тисяч за п’ятницю (17 вересня).
У МОЗ підкреслюють, що в зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 знаходяться особи старші 60 років, із супутніми захворюваннями та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів.
Нагадаємо, в Україні динаміка COVID-госпіталізацій перевищує норму вже в одинадцяти регіонах.
Додамо, за минулу добу у країні вакцинували від коронавірусу 36 029 осіб.