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Более 98% госпитализированных с коронавирусом в Украине невакцинированы, - Минздрав

Автор: Мария Кучерявец

Главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что 98,1% госпитализированных с коронавирусом в стране не получили вакцину. Такая тенденция наблюдается последние три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

"По данным Электронной системы здравоохранения на протяжении последних 3 месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине - вакцинированные", - рассказал Кузин.

Он добавил, что сейчас идет стремительное ухудшение эпидситуации, количество новых случаев коронавируса за сутки увеличилось в 2 раза за прошедшую неделю - с 3,3 тысячи за понедельник (13 сентября) до более 6 тысяч за пятницу (17 сентября).

В Минздраве подчеркивают, что в зоне самого высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 находятся лица старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, например, медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов.


Напомним, в Украине динамика COVID-госпитализаций превышает норму уже в одиннадцати регионах.

Добавим, за минувшие сутки в стране вакцинировали от коронавируса 36 029 человек.

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