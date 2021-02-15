Адаптивный карантин 2.0. Украину поделят на зоны, но по-новому: как

Адаптивный карантин в Украине с разделением на эпидемические зоны намерены вернуть до 18 февраля. Всю страну вновь поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, но принцип разделения будет новым.
Подробнее о том, каким будет адаптивный карантин в 2021 году - в материале РБК-Украина.
Введение адаптивного карантина в Украине с разделением на зоны Кабмин планирует рассмотреть уже на этой неделе. Как сообщил главный санврач Виктор Ляшко, решение о возвращении к адаптивному карантину правительство должно принять до 18 февраля.
Украину вновь разделят на четыре зоны. При разделении, будут учитывать такие показатели:
Зеленая зона предусматривает отмену всех ограничений.
Желтая зона предусматривает те ограничения, которые действуют на данный момент. Тогда как согласно предыдущему разделению, действующие ограничения соответствовали оранжевой зоне. После возвращения к адаптивному карантину вся Украина будет именно в желтой зоне.
Оранжевая зона будет вводиться при превышении одного из пяти показателей.
Красная зона с ограничениями как во время январского локдауна будет вводиться при превышении двух из пяти контрольных показателей.
Согласно решению Кабмина, карантин в Украине действует до 28 февраля. Однако, принимая такое решение, правительство оставило за собой право продлить ограничения.
По информации источника РБК-Украина в Минздраве, карантин в Украине планируют продлить до 30 апреля.