UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Адаптивный карантин 2.0. Украину поделят на зоны, но по-новому: как

Автор: Ирина Гамерская

Адаптивный карантин в Украине с разделением на эпидемические зоны намерены вернуть до 18 февраля. Всю страну вновь поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, но принцип разделения будет новым.

Подробнее о том, каким будет адаптивный карантин в 2021 году - в материале РБК-Украина.

Популярные новости
Еще более 5 000 случаев коронавируса выявили в Украине 13 февраля 2021
ВОЗ на следующей неделе опубликует предварительный отчет миссии в Китае 12 февраля 2021
Можно ли вакцинироваться, если переболел COVID-19: ответ экспертов 15 февраля 2021
AstraZeneca увеличит производство COVID-вакцины в Европе 10 февраля 2021
Латвия на две недели запрещает въезд в страну 11 февраля 2021
В Ливане началась вакцинация от COVID-19 14 февраля 2021
Незначительный спад: в Украине 4773 новых случая коронавируса 12 февраля 2021
Адаптивный карантин вернут на следующей неделе: как будут делить на зоны 13 февраля 2021
Рост случаев: в Украине 5039 новых заражений коронавирусом 11 февраля 2021
Подготовку инфраструктуры для вакцинации от COVID-19 начали уже во всех областях 10 февраля 2021

Новые зоны адаптивного карантина

Введение адаптивного карантина в Украине с разделением на зоны Кабмин планирует рассмотреть уже на этой неделе. Как сообщил главный санврач Виктор Ляшко, решение о возвращении к адаптивному карантину правительство должно принять до 18 февраля.

Украину вновь разделят на четыре зоны. При разделении, будут учитывать такие показатели:

  • загруженность больниц - более 65%;
  • менее 300 ПЦР-тестов за 7 дней на 100 тыс. населения;
  • более 60 госпитализированных с подтверждением или подозрением COVID за 7 дней на 100 тыс. населения;
  • коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген - более 20%;
  • более 50% госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Зеленая зона предусматривает отмену всех ограничений.

Желтая зона предусматривает те ограничения, которые действуют на данный момент. Тогда как согласно предыдущему разделению, действующие ограничения соответствовали оранжевой зоне. После возвращения к адаптивному карантину вся Украина будет именно в желтой зоне.

Оранжевая зона будет вводиться при превышении одного из пяти показателей.

Красная зона с ограничениями как во время январского локдауна будет вводиться при превышении двух из пяти контрольных показателей.

Карантин в Украине продлят

Согласно решению Кабмина, карантин в Украине действует до 28 февраля. Однако, принимая такое решение, правительство оставило за собой право продлить ограничения.

По информации источника РБК-Украина в Минздраве, карантин в Украине планируют продлить до 30 апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КарантинКоронавирус
Читайте также
В ЕС хотят вакцинировать от COVID всех желающих до конца лета
Италия продлила запрет на открытие горнолыжных курортов
Прогноз погоды