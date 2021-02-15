Адаптивний карантин 2.0. Україну поділять на зони, але по-новому: як

Нові зони адаптивного карантину

Введення адаптивного карантину в Україні з поділом на зони Кабмін планує розглянути вже на цьому тижні. Як повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, рішення про повернення до адаптивного карантину уряд має прийняти до 18 лютого.

Україну знову розділять на чотири зони. При поділі, будуть враховувати такі показники:

завантаженість лікарень - понад 65%;

менше 300 ПЛР-тестів за 7 днів на 100 тис. населення;

більше 60 госпіталізованих з підтвердженням або підозрою COVID за 7 днів на 100 тис. населення;

коефіцієнт виявлення випадків COVID методом ПЛР та тестуванням на антиген - більше 20%;

більш 50% госпіталізацій за 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом.

Зелена зона передбачає скасування всіх обмежень.

Жовта зона передбачає ті обмеження, які діють на даний момент. Тоді як відповідно до попереднього розподілу, діючі обмеження відповідали помаранчевій зоні. Після повернення до адаптивного карантину вся Україна буде саме у жовтій зоні.

Помаранчева зона буде вводитися при перевищенні одного з п'яти показників.

Червона зона з обмеженнями як під час січневого локдауну буде вводитися при перевищенні двох з п'яти контрольних показників.

Карантин в Україні продовжать

Згідно з рішенням Кабміну, карантин в Україні діє до 28 лютого. Однак, приймаючи таке рішення, уряд залишив за собою право продовжити обмеження.

За інформацією джерела РБК-Україна в МОЗ, карантин в Україні планують продовжити до 30 квітня.