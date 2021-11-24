Адаптивный карантин в Украине изменили. Кабмин обновил правила для "желтой" зоны

Теперь в этой зоне бизнесы и общественные заведения смогут работать только при условии вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата или сертификата выздоровления). То же самое касается посетителей.

Вместе с тем, "желтый" сертификат действует теперь 30 дней вместо 120 дней. Сертификаты теперь необходимо считывать через приложение "Дия", а не только проверять визуальное наличие.

Штраф за ненадлежащую проверку - от 34 до 170 тысяч гривен.

Какие области остаются в "желтой" зоне

По состоянию на сегодня, в этой зоне Кировоградская и Закарпатская области.

В "желтой" зоне действуют такие правила: