Адаптивный карантин в Украине изменили. Кабмин обновил правила для "желтой" зоны

В Украине изменили правила адаптивного карантина. Теперь в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание правительства.
Теперь в этой зоне бизнесы и общественные заведения смогут работать только при условии вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата или сертификата выздоровления). То же самое касается посетителей.
Вместе с тем, "желтый" сертификат действует теперь 30 дней вместо 120 дней. Сертификаты теперь необходимо считывать через приложение "Дия", а не только проверять визуальное наличие.
Штраф за ненадлежащую проверку - от 34 до 170 тысяч гривен.
По состоянию на сегодня, в этой зоне Кировоградская и Закарпатская области.
В "желтой" зоне действуют такие правила: