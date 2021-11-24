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Адаптивний карантин в Україні змінено. Кабмін оновив правила для "жовтої" зони

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні змінили правила адаптивного карантину. Тепер в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на засідання уряду.

Тепер у цій зоні бізнеси та громадські заклади зможуть працювати лише за умови вакцинації однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи сертифікату одужання). Теж саме стосується відвідувачів.

Разом з тим, "жовтий" сертифікат чинний тепер 30 днів замість 120 днів. Сертифікати тепер необхідно зчитувати через додаток "Дія", а не лише перевіряти візуальну наявність.

Штраф за неналежну перевірку - від 34 до 170 тисяч гривень.

Які області залишаються у "жовтій" зоні

Станом на сьогодні, у цій зоні Кіровоградська та Закарпатська області.

В "жовтій" зоні діють такі правила:

  • масковий режим, соціальна дистанція:
  • проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,
  • заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,
  • дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу.
  • Тепер для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.

Нагадаємо, в Україні скоротилась "жовта" зона карантину. Чернівецька область перейшла у "помаранчеву" зону.

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Карантин