На админгранице с Крымом начали вакцинировать от COVID-19

На админгранице с оккупированным Крымом в пунктах пропуска "Чонгар" и "Каланчак" с 1 декабря началась вакцинация от COVID-19. Все желающие могут вакцинироваться официально признанными вакцинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"На КПВВ в Херсонской области - "Чонгар" и "Каланчак" сегодня начали работать пункты вакцинации. Теперь наши люди смогут привиться признанными в мире вакцинами от ковида прямо на КПВВ", - написала она.

Фото: Вакцинация на КПВВ в Херсонской области (https://www.facebook.com/vereschuk.iryna)

Верещук также поблагодарила за помощь главу Херсонской ОГА и его команду.