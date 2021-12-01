На адмінкордоні з Кримом почали вакцинувати від COVID-19

На адмінкордоні з окупованим Кримом у пунктах пропуску "Чонгар" та "Каланчак" з 1 грудня розпочалася вакцинація від COVID-19. Всі бажаючі можуть вакцинуватися офіційно визнаними вакцинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"На КПВВ в Херсонській області - "Чонгар" і "Каланчак" сьогодні почали працювати пункти вакцинації. Тепер наші люди зможуть зробити щеплення визнаними у світі вакцинами від ковіда прямо на КПВВ", - написала вона.

Фото: вакцинація на КПВВ у Херсонській області (https://www.facebook.com/vereschuk.iryna)

Верещук також подякувала за допомогу голові Херсонської ОДА та його команді.