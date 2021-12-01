На адмінкордоні з Кримом почали вакцинувати від COVID-19

На адмінкордоні з окупованим Кримом у пунктах пропуску "Чонгар" та "Каланчак" з 1 грудня розпочалася вакцинація від COVID-19. Всі бажаючі можуть вакцинуватися офіційно визнаними вакцинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
"На КПВВ в Херсонській області - "Чонгар" і "Каланчак" сьогодні почали працювати пункти вакцинації. Тепер наші люди зможуть зробити щеплення визнаними у світі вакцинами від ковіда прямо на КПВВ", - написала вона.
Верещук також подякувала за допомогу голові Херсонської ОДА та його команді.
Нагадаємо, Україна має намір запустити електрокари, які возитимуть людей від контрольних пунктів в'їзду виїзду (КПВВ) на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Вони будуть довозити людей до сервісних зон.