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Аэропорт во Львове стал новым центром вакцинации от коронавируса

Автор: Инна Собора

С сегодняшнего дня в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого можно сделать прививку от коронавируса. Вакцинировать будут людей, у которых есть билеты на самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОГА.

Центр вакцинации в аэропорту открыли согласно решению Минздрава Украины относительно обеспечения безопасности лиц и увеличения количества провакцинированных.

Там будут использовать вакцину Pfizer и CoronaVac.

В перспективе Центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации.

Кроме того, во Львовской области функционирует 17 центров вакцинации населения.

По состоянию на 5 августа 2021 года в области провакцинировали 385 031 человека, из них 62 630 - в центрах вакцинации населения.

Ранее сообщалось, что во Львовской области обнаружили девять подозрений на "Дельта" - штамм коронавируса.

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КоронавирусВакцинация