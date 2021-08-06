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Аеропорт у Львові став новим центром вакцинації від коронавірусу

Автор: Инна Собора

З сьогоднішнього дня у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького можна зробити щеплення від коронавірусу. Вакцинувати будуть людей, які мають квитки на літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОДА.

Центр вакцинації в аеропорту відкрили згідно з рішенням МОЗ України щодо забезпечення безпеки осіб та збільшення кількості провакцинованих.

Там використовуватимуть вакцину Pfizer та CoronaVac.

В перспективі Центр працюватиме цілодобово і для усіх охочих, за наявності попередньої реєстрації.

Крім того, у Львівській області функціонує 17 центрів вакцинації населення.

Станом на 5 серпня 2021 року в області провакцинували 385 031 людину, з них 62 630 - у центрах вакцинації населення.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області виявили дев'ять підозр на "Дельта"-штам коронавірусу.

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КоронавірусВакцинація