Аеропорт у Львові став новим центром вакцинації від коронавірусу

З сьогоднішнього дня у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького можна зробити щеплення від коронавірусу. Вакцинувати будуть людей, які мають квитки на літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОДА.
Центр вакцинації в аеропорту відкрили згідно з рішенням МОЗ України щодо забезпечення безпеки осіб та збільшення кількості провакцинованих.
Там використовуватимуть вакцину Pfizer та CoronaVac.
В перспективі Центр працюватиме цілодобово і для усіх охочих, за наявності попередньої реєстрації.
Крім того, у Львівській області функціонує 17 центрів вакцинації населення.
Станом на 5 серпня 2021 року в області провакцинували 385 031 людину, з них 62 630 - у центрах вакцинації населення.
Раніше повідомлялося, що у Львівській області виявили дев'ять підозр на "Дельта"-штам коронавірусу.