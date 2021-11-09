В аэропорту "Борисполь" поймали еще 10 владельцев поддельных сертификатов

В международном аэропорту "Борисполь" правоохранители в ходе проверок обнаружили еще 10 владельцев поддельных сертификатов о вакцинации от COVID. Владельцев фейковых документов поймали 9 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полицию Киевской области .

По факту подделки и использования поддельных документов полицейские возбудили уголовные производства по ст. 358 УК Украины. Каждый факт будут проверять, чтобы предоставить соответствующую правовую квалификацию.

"8 ноября на территории аэропорта 10 человек предъявили поддельные документы по вакцинации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко анонсировал введение "ковидной амнистии". Она будет касаться владельцев поддельных COVID-сертификатов, данные о которых были внесены в электронную систему здравоохранения.

Кроме того, народные депутаты в первом чтении одобрили ужесточение наказания за подделку и использование поддельных сертификатов.