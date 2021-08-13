В аэропорту Одессы открыли пункт массовой вакцинации от коронавируса
Фото: в аэропорту Одессы открыли пункт массовой вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Международном аэропорту "Одесса" 13 августа открыли пункт массовой вакцинации. Он будет работать ежедневно и обслуживать не только людей, которые готовятся пересечь границу, но и всех желающих получить прививку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Odessa.online.
Пункт вакцинации будет работать с 9:00 до 18:00.
Там можно получить прививки такими препаратами как Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.
Вакцина Pfizer будет доставлена завтра – в ночь на 14 августа в Одессе ожидают поставку восьми тысяч доз.
Напомним, ранее пункт вакцинации от коронавируса заработал в аэропорту "Львов".
Также в международном аэропорту "Борисполь" и аэропорту "Жуляны" в Киеве открылись пункты вакцинации.