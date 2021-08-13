В аэропорту Одессы открыли пункт массовой вакцинации от коронавируса

В Международном аэропорту "Одесса" 13 августа открыли пункт массовой вакцинации. Он будет работать ежедневно и обслуживать не только людей, которые готовятся пересечь границу, но и всех желающих получить прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Odessa.online.