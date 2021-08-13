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В аэропорту Одессы открыли пункт массовой вакцинации от коронавируса

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Пятница 13 августа 2021 12:20
В аэропорту Одессы открыли пункт массовой вакцинации от коронавируса Фото: в аэропорту Одессы открыли пункт массовой вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Международном аэропорту "Одесса" 13 августа открыли пункт массовой вакцинации. Он будет работать ежедневно и обслуживать не только людей, которые готовятся пересечь границу, но и всех желающих получить прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Odessa.online.

Пункт вакцинации будет работать с 9:00 до 18:00.

Там можно получить прививки такими препаратами как Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.

Вакцина Pfizer будет доставлена завтра – в ночь на 14 августа в Одессе ожидают поставку восьми тысяч доз.

Напомним, ранее пункт вакцинации от коронавируса заработал в аэропорту "Львов".

Также в международном аэропорту "Борисполь" и аэропорту "Жуляны" в Киеве открылись пункты вакцинации.

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