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В "Борисполе" открылся пункт вакцинации от COVID

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Киевская область, Понедельник 09 августа 2021 15:16
В "Борисполе" открылся пункт вакцинации от COVID Фото: В "Борисполе" открылся пункт вакцинации от COVID (facebook.com/airportboryspil)
Автор: РБК-Украина

В международном аэропорту "Борисполь" открылся пункт вакцинации от коронавируса. Желающие могут получить прививку вакцинами CoronoVac и Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Сделать прививку от коронавируса можно будет в помещении терминала D на 1 этаже. Пункт вакцинации будет работать ежедневно с 9:00 до 15:00.

Привиться вакцинами CoronoVac и Pfizer могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, которые нуждаются в дополнительной защите.

В пресс-службе отметили, что вакцинация от COVID бесплатная и будет проходить без предварительной записи в порядке живой очереди.

С собой необходимо иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.

Напомним, ранее пункт вакцинации от коронавируса заработал в аэропорту "Львов".

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