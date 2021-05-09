Американцам будут "доплачивать" за вакцинацию от COVID-19: власти придумали разные бонусы

В США власти придумали разные бонусы, чтоб вакцинировать как можно больше людей от коронавируса. Это происходит из-за того, что спрос на вакцинацию в США резко снизился.

Для того, чтоб побороть пандемию коронавируса и достичь коллективного иммунитета, нужно вакцинировать по стране не менее 70% от всего населения. Администрация президента США Джо Байдена планировала сделать это до 4 июля, однако спрос на вакцинацию резко снизился.

Многие штаты уже заявили правительству, что отказываются от части новых доз вакцин, которые им должны были выслать на следующей неделе. Такая ситуация происходит по всей стране.

Для того, чтоб программа вакцинации не провалилась, Джо Байден объявил, что федеральные чиновники будут расширять небольшие и мобильные клиники вакцинации для труднодоступных сообществ и проводить образовательные кампании. Он также рекламировал программы стимулирования, такие как скидки для покупателей, которые проходят вакцинацию в продуктовых магазинах.

Кроме того, некоторые штаты придумали свои бонусы, чтоб вакцинировать как можно больше людей. К примеру, чиновники здравоохранения Северной Каролины рассматривают возможность платить молодым людям за прививки .