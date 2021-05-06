В Канаде ухудшилась ситуация с COVID-19: люди летят за вакциной в США

Жители Канады летят в США, чтоб получить вакцину от коронавируса . Это связано с ухудшением ситуации с COVID-19 в стране - люди боятся заразиться.

В Канаде началась третья волна COVID-19 и жители хотят получить вакцину как можно раньше. Вакцинировать всех желающих там смогут только к концу сентября - так заявили в правительстве.

Сейчас в Канаде обе вакцины от коронавируса получили 3% населения страны, а 34% получили первую дозу. А в США уже треть населения вакцинированы полностью и вакцины там предостаточно.

Кроме того, Канада допускает четырехмесячный перерыв между дозами, в то время, как американцы получают вторую дозу уже через три или четыре недели после первой. Это заставляет канадцев брать инициативу в свои руки и лететь в США за вакциной. Более того, сделать прививку в США они могут бесплатно.

Издание приводит пример, как бизнесмен из Торонто прилетел в Нью-Йорк, чтобы встретиться с клиентами и пройти вакцинацию. В Онтарио, где он живет в Канаде, он еще не имеет права на прививку. Мужчина отметил, что " если просто сидеть дома в Онтарио, ничего не изменится".

В США он получил вакцину на следующий день после прилета и совершенно бесплатно.

"Это заняло пару кликов. Нам назначили встречу в аптеке продуктового магазина, мы забронировали авиабилеты на следующий день, в пятницу, а в субботу утром нам сделали прививку", - рассказал бизнесмен из Канады.