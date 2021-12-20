Американцев предупредили о риске во время путешествий: "Омикрон" бушует по всему миру

Жителям США следует быть осторожными во время путешествий, поскольку штамм коронавируса "Омикрон" бушует по всему миру. Об этом американцев предупредил главный инфекционист США и советник президента Джо Байдена доктор Энтони Фаучи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Фаучи отметил, что идея президента Байдена о возвращению к Рождеству к нормальной жизни понятна и разумна.

" Но единственное, что мы знаем из почти двухлетнего опыта работы с этим вирусом, - это то, что он действительно очень непредсказуем", - отметил Фаучи.

По его словам, большинство людей, которые были вакцинированы и получили ревакцинацию, будут в порядке, если примут меры предосторожности, такие как ношение масок в многолюдных местах, включая аэропорты.

Фаучи отметил, что президент готовит свое обращение к нации из-за штамма "Омикрон". Он будет призывать людей сделать бустерную прививку, подчеркнет возросшую доступность тестирования, обсудит занятость больниц и объяснит, насколько важно обеспечить вакцинами остальной мир.