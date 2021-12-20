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Американцев предупредили о риске во время путешествий: "Омикрон" бушует по всему миру

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США, Понедельник 20 декабря 2021 04:40
Американцев предупредили о риске во время путешествий: "Омикрон" бушует по всему миру Фото: доктор Энтони Фаучи, главный инфекционист США (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Жителям США следует быть осторожными во время путешествий, поскольку штамм коронавируса "Омикрон" бушует по всему миру. Об этом американцев предупредил главный инфекционист США и советник президента Джо Байдена доктор Энтони Фаучи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Фаучи отметил, что идея президента Байдена о возвращению к Рождеству к нормальной жизни понятна и разумна.

"Но единственное, что мы знаем из почти двухлетнего опыта работы с этим вирусом, - это то, что он действительно очень непредсказуем", - отметил Фаучи.

По его словам, большинство людей, которые были вакцинированы и получили ревакцинацию, будут в порядке, если примут меры предосторожности, такие как ношение масок в многолюдных местах, включая аэропорты.

Фаучи отметил, что президент готовит свое обращение к нации из-за штамма "Омикрон". Он будет призывать людей сделать бустерную прививку, подчеркнет возросшую доступность тестирования, обсудит занятость больниц и объяснит, насколько важно обеспечить вакцинами остальной мир.

"Единственное, что очень ясно, и в этом нет никаких сомнений, - это его ("Омикрона", - ред.) необычайная способность к распространению, его способность к передаче. Это просто, знаете ли, на самом деле бушует по миру", - сказал Фаучи.

Напомним, что Байден готовит обращение к нации из-за штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявили в Белом доме.

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