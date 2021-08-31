Американцев просят не посещать несколько стран из-за ситуации с COVID-19

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили перечень стран, в которые не рекомендуют ездить американцам. Жителей США просят не посещать Швейцарию, Азербайджан и Эстонию из-за высокой заболеваемости COVID-19 .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США .

"Если вам необходимо поехать в эти места, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой", - говорится на сайте Госдепартамента США.

Напомним, что ВОЗ рекомендует третью дозу вакцины от коронавируса для людей из группы риска. Однако там все же предупредили, что следует соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что во Франции вакцинацию сделали обязательной для нескольких профессий.