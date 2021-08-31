UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Американцев просят не посещать несколько стран из-за ситуации с COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили перечень стран, в которые не рекомендуют ездить американцам. Жителей США просят не посещать Швейцарию, Азербайджан и Эстонию из-за высокой заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

CDC

"Если вам необходимо поехать в эти места, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой", - говорится на сайте Госдепартамента США.

Напомним, что ВОЗ рекомендует третью дозу вакцины от коронавируса для людей из группы риска. Однако там все же предупредили, что следует соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что во Франции вакцинацию сделали обязательной для нескольких профессий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус