Американців просять не відвідувати кілька країн через ситуацію з COVID-19

Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) оновили перелік країн, в які не рекомендують їздити американцям. Жителів США просять не відвідувати Швейцарію, Азербайджан та Естонію через високу захворюваність COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.
CDC
"Якщо вам необхідно поїхати в ці місця, переконайтеся, що ви повністю вакциновані перед поїздкою", - йдеться на сайті Держдепартаменту США.
Нагадаємо, що ВООЗ рекомендує третю дозу вакцини від коронавірусу для людей з групи ризику. Однак там все ж попередили, що слід дотримуватися обережності.
Раніше повідомлялося, що у Франції вакцинацію зробили обов'язковою для кількох професій.