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Американців просять не відвідувати кілька країн через ситуацію з COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) оновили перелік країн, в які не рекомендують їздити американцям. Жителів США просять не відвідувати Швейцарію, Азербайджан та Естонію через високу захворюваність COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

CDC

"Якщо вам необхідно поїхати в ці місця, переконайтеся, що ви повністю вакциновані перед поїздкою", - йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Нагадаємо, що ВООЗ рекомендує третю дозу вакцини від коронавірусу для людей з групи ризику. Однак там все ж попередили, що слід дотримуватися обережності.

Раніше повідомлялося, що у Франції вакцинацію зробили обов'язковою для кількох професій.

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Коронавірус