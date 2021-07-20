Американцев просят не путешествовать в Великобританию из-за ситуации с COVID-19

"Если вы должны поехать в Соединенное Королевство, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой", - говорится в сообщении CDC.

"Не отправляйтесь в Великобританию из-за COVID-19", - предупредили американцев в Госдепартаменте.

50000 в день.