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Американцев просят не путешествовать в Великобританию из-за ситуации с COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Жителей США просят воздержаться от поездок в Великобританию из-за ситуации с коронавирусом. Об этом предупреждает американцев Государственный департамент США и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если вы должны поехать в Соединенное Королевство, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой", - говорится в сообщении CDC.

"Не отправляйтесь в Великобританию из-за COVID-19", - предупредили американцев в Госдепартаменте.

50000 в день.

Напомним, в Великобритании решили снять карантинные ограничения несмотря на высокий показатель заболеваемости коронавирусом.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Джонсон призвал жителей страны следить за своим здоровьем. Это связано с распространением штамма вируса "Дельта".

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Великобритания