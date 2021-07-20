Американців просять не подорожувати до Великобританії через ситуацію з COVID-19

"Якщо ви повинні поїхати в Сполучене Королівство, переконайтеся, що ви повністю вакциновані перед поїздкою", - йдеться в повідомленні CDC.

"Не вирушайте до Великобританії через COVID-19", - попередили американців в Держдепартаменті.

50000 на день.