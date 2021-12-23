Американцев просят воздержаться от массовых празднований Рождества

Жителям США, даже если они прошли вакцинацию от коронавируса , лучше воздержаться от массовых празднований. Об этом заявил главный инфекционист США и советник президента Джо Байдена доктор Энтони Фаучи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, воздержаться от посещения праздничных вечеринок следует из-за распространения в США штамма коронавируса "Омикрон". Это касается не только вакцинированных американцев, но даже и тех, кто получил бустерную дозу вакцины о коронавируса.

"Многие из этих компаний насчитывают 30, 40, 50 человек, в которых вы не знаете прививочный статус людей", - сказал Фаучи на брифинге в Белом доме.

Он отметил, что согласно и сследованиям из Южной Африки и Шотландии, коронавирус "Омикрон" менее опасен, чем штамм "Дельта".