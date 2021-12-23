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Американців просять утриматися від масових святкувань Різдва

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США, Четвер 23 грудня 2021 02:28
Американців просять утриматися від масових святкувань Різдва Фото: американців просять утриматися від масових святкувань Різдва (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Жителям США, навіть якщо вони пройшли вакцинацію від коронавірусу, краще утриматися від масових святкувань. Про це заявив головний інфекціоніст США і радник президента Джо Байдена доктор Ентоні Фаучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, утриматися від відвідування святкових вечірок слід через поширення в США штаму коронавірусу "Омікрон". Це стосується не тільки вакцинованих американців, але навіть тих, хто отримав бустерну дозу вакцини про коронавірусу.

"Багато хто з цих компаній налічують 30, 40, 50 людей, в яких ви не знаєте, який статус людей", - сказав Фаучі на брифінгу в Білому домі.

Він зазначив, що згідно дослідженням з Південної Африки і Шотландії, коронавірус "Омікрон" менш небезпечний, ніж штам "Дельта".

"Це Хороші новини. Однак ми повинні почекати, щоб побачити, що відбувається з нашим власним населенням, яке має свої власні демографічні міркування", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше Фаучі закликав американців менше подорожувати. За його словами, коронавірус "Омікрон" вирує по всьому світу.

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