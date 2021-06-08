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Американцы отказываются от вакцины Johnson & Johnson: миллионы доз окажутся негодными

Автор: Наталья Скороход

Американцы отказываются от вакцины Johnson & Johnson. В результате миллионы доз вакцины от коронавируса окажутся негодными уже в конце месяца.

Об этом сообщает Reuters.

Отказываться от вакцины жители США начали еще в апреле. Это произошло после сообщений о том, что вакцина Johnson & Johnson может вызывать редкие случаи тромбоза. Позже регулирующие органы в США объявили, что преимущества вакцины перевешивают риск.

Не изменило мнение американцев и то, что с вакциной Johnson & Johnson нужна только одна инъекция для полной вакцинации и

Johnson & Johnson

В компании отметили, что работают с правительством США и органами здравоохранения, чтобы поддержать использование своей вакцины.

При этом издание отмечает, что не все американцы относятся скептически к вакцине. К примеру, пожилые жители США наоборот за нее - у них меньший риск тромбоза и пожилые люди предпочитают однократную инъекцию.

Напомним, в Британии одобрили вакцину Pfizer для подростков. Ее будут предлагать молодым людям 12 до 15 лет.

Ране сообщалось, что в Нидердандах не будут вакцинировать молодежь вакциной Johnson & Johnson.

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