Американцы отказываются от вакцины Johnson & Johnson: миллионы доз окажутся негодными

Отказываться от вакцины жители США начали еще в апреле. Это произошло после сообщений о том, что вакцина Johnson & Johnson может вызывать редкие случаи тромбоза. Позже регулирующие органы в США объявили, что преимущества вакцины перевешивают риск.

Не изменило мнение американцев и то, что с вакциной Johnson & Johnson нужна только одна инъекция для полной вакцинации и

Johnson & Johnson

В компании отметили, что работают с правительством США и органами здравоохранения, чтобы поддержать использование своей вакцины.

При этом издание отмечает, что не все американцы относятся скептически к вакцине. К примеру, пожилые жители США наоборот за нее - у них меньший риск тромбоза и пожилые люди предпочитают однократную инъекцию.