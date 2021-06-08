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Американці відмовляються від вакцини Johnson & Johnson: мільйони доз виявляться непридатними

Автор: Наталья Скороход

Американці відмовляються від вакцини Johnson & Johnson. В результаті мільйони доз вакцини від коронавірусу виявляться непридатними вже в кінці місяця.

Про це повідомляє Reuters.

Відмовлятися від вакцини жителі США почали ще в квітні. Це сталося після повідомлень про те, що вакцина Johnson & Johnson може викликати рідкісні випадки тромбозу. Пізніше регулятори в США оголосили, що переваги вакцини перевищують ризик.

Не змінило думку американців і те, що з вакциною Johnson & Johnson потрібна тільки одна ін'єкція для повної вакцинації і

Johnson & Johnson

У компанії відзначили, що працюють з урядом США і органами охорони здоров'я, щоб підтримати використання своєї вакцини.

При цьому видання зазначає, що не всі американці ставляться скептично до вакцини. Наприклад, літні жителі США навпаки за неї-у них менший ризик тромбозу і літні люди вважають за краще одноразову ін'єкцію.

Нагадаємо, у Британії схвалили вакцину Pfizer для підлітків. Її пропонуватимуть молодим людям 12 до 15 років.

Рані повідомлялося, що у Нідердандах не будуть вакцинувати молодь вакциною Johnson & Johnson.

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