Аналитики рассказали, что будет с эпидемией COVID-19 в 2022 году

Эксперты KSE допускают, что очередная вспышка инфицирования в Украине может начаться уже в середине январе и в первом квартале мы вряд ли перейдем в зеленую "зону".

"В первом полугодии 2022 года и Украина, и мир будет c COVID-19. В Украине мы, скорее всего, увидим еще большую волну по количеству случаев. Почему? Потому что мы видим беспрецедентные всплески в Европе. Но потому как в Украине уровень вакцинации уже гораздо выше, чем был в начале "дельта-волны", то мы ожидаем, что госпитализации и смертность будет ниже, чем это было осенью", - сказал РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения.

Вторая половина года пока выглядит очень туманной. Развитие ситуации будет зависеть от того, какого охвата вакцинации мы сможем достичь, говорит собеседник.

"И второй фактор - как будут между собой взаимодействовать разные штаммы. Будут ли они вытеснять друг друга. Будут ли появляться новые мутации и если да, то какими характеристиками они будут обладать", - пояснил Ганиченко.

Аналитики Украинского центра здравоохранения (UHC) во главе с Павлом Ковтонюком прогнозируют, что летом заболеваемость в Украине пойдет на спад. Но осенью страну может накрыть новая волна заболеваемости, которая будет развиваться по одному из трех сценариев.

Первый - адаптация: со временем вирус адаптируется к своему носителю. Какой бы штамм не доминировал осенью, его приспособление к "хозяину" приведет к большему количеству заражений, легкому течению болезни и спаду летальности.

Второй сценарий - стагнация: адаптации вируса не произойдет, но и более опасных штаммов не появится. В таком случае новая волна заболеваемости будет похожа на осеннюю волну 2021 года. Но уровень вакцинации среди населения будет выше, что поможет немного сбить госпитализацию и смертность.

Третий и самый нежелательный сценарий - обострение: появление более заразного, агрессивного и летального штамма. Как полагают эксперты UHC, вакцинация может оказаться неэффективной против нового "мутанта", поэтому придется полагаться только на создание рабочих лекарств.

По оценке Ковтонюка, 2022 год не станет последним в этой пандемии COVID-19. "Он станет эндемичным, то есть будет с нами всегда, например, как сейчас грипп. Но для большинства стран мира это произойдет не в 2022 году. Следующий год покажет, на каких условиях мы заключим с коронавирусом мирный договор о сосуществовании", - говорит сооснователь Украинского центра здравоохранения.