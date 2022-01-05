Аналітики розповіли, що буде з епідемією COVID-19 в 2022 році

Експерти KSE допускають, що черговий спалах інфікування в Україні може початися вже в середині січні і в першому кварталі ми навряд чи перейдемо в зелену "зону".

"У першому півріччі 2022 року і Україна, і світ буде з COVID--19. В Україні ми, швидше за все, побачимо ще більшу хвилю за кількістю випадків. Чому? Тому що ми бачимо безпрецедентні сплески в Європі. Але тому як в Україні рівень вакцинації вже набагато вище, ніж був на початку "дельта-хвилі", то ми очікуємо, що госпіталізації і смертність буде нижче, ніж це було восени", - сказав РБК-Україна керівник Центру економіки охорони здоров'я.

Друга половина року поки виглядає дуже туманною. Розвиток ситуації буде залежати від того, якого охоплення вакцинації ми зможемо досягти, каже співрозмовник.

"І другий фактор - як будуть між собою взаємодіяти різні штами. Чи будуть вони витісняти один одного. Чи будуть з'являтися нові мутації і якщо так, то якими характеристиками вони будуть володіти", - пояснив Ганіченко.

Аналітики Українського центру охорони здоров'я (UHC) на чолі з Павлом Ковтонюком прогнозують, що влітку захворюваність в Україні піде на спад. Але восени країну може накрити нова хвиля захворюваності, яка буде розвиватися за одним з трьох сценаріїв.

Перший - адаптація: з часом вірус адаптується до свого носія. Який би штам не домінував восени, його пристосування до" господаря " призведе до більшої кількості заражень, легкого перебігу хвороби і спаду летальності.

Другий сценарій-стагнація: адаптації вірусу не відбудеться, але і більш небезпечних штамів не з'явиться. В такому випадку нова хвиля захворюваності буде схожа на осінню хвилю 2021 року. Але рівень вакцинації серед населення буде вище, що допоможе трохи збити госпіталізацію і смертність.

Третій і самий небажаний сценарій - загострення: поява більш заразного, агресивного і летального штаму. Як вважають експерти UHC, вакцинація може виявитися неефективною проти нового "мутанта", тому доведеться покладатися тільки на створення робочих ліків.

За оцінкою Ковтонюка, 2022 рік не стане останнім у цій пандемії COVID-19. "Він стане ендемічним, тобто буде з нами завжди, наприклад, як зараз грип. Але для більшості країн світу це відбудеться не у 2022 році. Наступний рік покаже, на яких умовах ми укладемо з коронавірусом мирний договір про співіснування", - говорить співзасновник Українського центру охорони здоров'я.