Англия открыла границы для руководителей иностранных компаний, но есть условие

Руководители компаний, желающие приехать в Англию для осуществления "финансовых инвестиций в британский бизнес" или для "создания нового бизнеса на территории Великобритании", будут освобождены от карантина, однако им понадобится письменное разрешение.

"Это исключение призвано обеспечить возможность деятельности, которая создает и сохраняет рабочие места и инвестиции в Великобритании, принимая при этом меры для минимизации рисков для здоровья населения", - заявили в Министерстве бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Британии.

Однако, как отметили в правительстве, руководители предприятий не будут иметь права на освобождение от карантина, если деятельность может осуществляться удаленно по телефону или электронной почте, или другим лицом.

"Значительной экономической выгодой" считается вероятность более 50% создать или сохранить не менее 500 рабочих мест в Великобритании или создать новый бизнес в Великобритании в течение двух лет, говорится в руководстве.