Англія відкрила кордони для керівників іноземних компаній, але є умова

Керівники компаній, які бажають приїхати до Англії для здійснення "фінансових інвестицій в британський бізнес" або для "створення нового бізнесу на території Великобританії", будуть звільнені від карантину, проте їм знадобиться письмовий дозвіл.

"Цей виняток покликаний забезпечити можливість діяльності, яка створює і зберігає робочі місця та інвестиції у Великобританії, вживаючи при цьому заходи для мінімізації ризиків для здоров'я населення", - заявили в Міністерстві бізнесу, енергетики та промислової стратегії Британії.

Однак, як зазначили в уряді, керівники підприємств не матимуть права на звільнення від карантину, якщо діяльність може здійснюватися віддалено телефоном або електронній пошті, або іншою особою.

"Значною економічною вигодою" вважається ймовірність понад 50% створити або зберегти не менше 500 робочих місць у Великобританії або Створити новий бізнес у Великобританії протягом двох років, йдеться в керівництві.