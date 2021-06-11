Англия передаст миру 100 миллионов доз вакцины от коронавируса

Он отметил, что уже в ближайшие недели и до конца сентября Британия пожертвует 5 миллионов доз вакцины от коронавируса в бедные страны мира.

Также он обязался пожертвовать еще 95 миллионов доз в течение следующего года, в том числе 25 миллионов к концу 2021 года.

Джонсон надеется, что