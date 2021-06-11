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Англия передаст миру 100 миллионов доз вакцины от коронавируса

Автор: Наталья Скороход

Великобритания передаст другим странам 100 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца следующего года. Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

Об этом сообщает Sky News.

Он отметил, что уже в ближайшие недели и до конца сентября Британия пожертвует 5 миллионов доз вакцины от коронавируса в бедные страны мира.

Также он обязался пожертвовать еще 95 миллионов доз в течение следующего года, в том числе 25 миллионов к концу 2021 года.

Джонсон надеется, что

Напомним, что ранее Джонсон призвал лидеров мира покончить с коронавирусом до конца следующего года. Это можно сделать с помощью вакцинации.

Также сообщалось, что в Великобритании начали фиксировать рост заболеваемости COVID-19.

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