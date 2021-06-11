Англия передаст миру 100 миллионов доз вакцины от коронавируса

Великобритания передаст другим странам 100 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца следующего года. Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон.
Об этом сообщает Sky News.
Он отметил, что уже в ближайшие недели и до конца сентября Британия пожертвует 5 миллионов доз вакцины от коронавируса в бедные страны мира.
Также он обязался пожертвовать еще 95 миллионов доз в течение следующего года, в том числе 25 миллионов к концу 2021 года.
Джонсон надеется, что
Напомним, что ранее Джонсон призвал лидеров мира покончить с коронавирусом до конца следующего года. Это можно сделать с помощью вакцинации.
Также сообщалось, что в Великобритании начали фиксировать рост заболеваемости COVID-19.