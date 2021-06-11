RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Англія передасть світу 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Автор: Наталья Скороход

Великобританія передасть іншим країнам 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу до кінця наступного року. Про це повідомив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Про це повідомляє Sky News.

Він зазначив, що вже в найближчі тижні і до кінця вересня Британія пожертвує 5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу в бідні країни світу.

Також він зобов'язався пожертвувати ще 95 мільйонів доз протягом наступного року, у тому числі 25 мільйонів до кінця 2021 року.

Джонсон сподівається, що

Нагадаємо, що раніше Джонсон закликав лідерів світу покінчити з коронавірусом до кінця наступного року. Це можна зробити за допомогою вакцинації.

Також повідомлялося, що у Великобританії почали фіксувати зростання захворюваності COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинація