Англія передасть світу 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Великобританія передасть іншим країнам 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу до кінця наступного року. Про це повідомив прем'єр-міністр Борис Джонсон.
Про це повідомляє Sky News.
Він зазначив, що вже в найближчі тижні і до кінця вересня Британія пожертвує 5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу в бідні країни світу.
Також він зобов'язався пожертвувати ще 95 мільйонів доз протягом наступного року, у тому числі 25 мільйонів до кінця 2021 року.
Джонсон сподівається, що
Нагадаємо, що раніше Джонсон закликав лідерів світу покінчити з коронавірусом до кінця наступного року. Це можна зробити за допомогою вакцинації.
Також повідомлялося, що у Великобританії почали фіксувати зростання захворюваності COVID-19.