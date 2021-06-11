Англія передасть світу 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Він зазначив, що вже в найближчі тижні і до кінця вересня Британія пожертвує 5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу в бідні країни світу.

Також він зобов'язався пожертвувати ще 95 мільйонів доз протягом наступного року, у тому числі 25 мільйонів до кінця 2021 року.

Джонсон сподівається, що