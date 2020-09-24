Аппарат Миграционной службы прекратил прием граждан из-за вспышки коронавируса

В Государственной миграционной службе Украины произошла вспышка коронавируса. В связи с этим аппарат Миграционной службы прекратил прием граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе ГМСУ.

Сейчас в здании аппарата Миграционной службы проводятся дезинфекционные мероприятия.

"В связи с заболеванием работников аппарата Государственной миграционной службы Украины с 23.09.2020 прекращен прием граждан, а также ограничен доступ в помещение по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 9", - сообщили в ГМСУ.

Ранее РБК-Украина писало, что коронавирусом заболел первый заместитель министра культуры Ростислав Карандеев.

Также сообщалось, что Украина может пойти на национальный локдаун. Это может произойти как до 25 октября, так и после.

Как отметили в Госпотребслужбе, в Украине на пике заболеваемости коронавирусом ожидается от 3 до 5 тысяч новых случаев ежедневно.

Отметим, за сутки в Украине подтвердили 3372 случая коронавируса. Всего в стране с начала пандемии заболели более 180 тысяч человек, более 100 тысяч из которых остаются активными. При этом третьи сутки подряд в стране фиксируют рекорды по числу случаев выздоровления от COVID-19.