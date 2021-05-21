Аргентина уходит на карантин: летальность от COVID-19 резко увеличилась
Аргентина вводит локдаун из-за пандемии коронавируса. Власти приняли такое решение, поскольку летальность от COVID-19 резко увеличилась.
Об этом сообщает Le Figaro.
20 мая президент Аргентины Альберто Фернандес объявил, что в его стране будут повторно введены ограничения, поскольку там столкнулись с "худшим моментом пандемии Covid-19" - каждый день умирает около 450 человек.
Карантин продлиться 9 дней - с полуночи субботы 22 мая по местному времени и до полуночи 30 мая.
По словам Фернандеса, возвращение к нормальной жизни в Аргентине произойдет с 31 мая, однако на выходных, 5 и 6 июня, будет проведена полная изоляция. Во время ограничений в стране будут открыты только основные предприятия, а все личные дела будут приостановлены, за исключением доставки на дом.
Аргентинцам будет разрешено выходить на улицу возле своих домов только с 6:00 утра до 18:00 вечера. Это ограничение будет аналогично тому, что было установлено в прошлом году и длилось несколько месяцев.
Отметим, что в Аргентине возросло число заражений коронавирусом. За последние сутки в стране зарегистрировали 35 884 новых случаев болезни и 435 смертей.
Ранее в Аргентине решили перенести парламентские выборы из-за вспышки коронавируса. Власти надеяться выиграть время и вакцинировать как можно больше людей.
Также сообщалось, что эксперты в области здравоохранения прогнозируют тяжелую борьбу с коронавирусом. Это происходит потому, что Индия продлила запрет на экспорт вакцин.