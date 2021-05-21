Аргентина уходит на карантин: летальность от COVID-19 резко увеличилась

20 мая президент Аргентины Альберто Фернандес объявил, что в его стране будут повторно введены ограничения, поскольку там столкнулись с "худшим моментом пандемии Covid-19" - каждый день умирает около 450 человек.

Карантин продлиться 9 дней - с полуночи субботы 22 мая по местному времени и до полуночи 30 мая.

По словам Фернандеса, возвращение к нормальной жизни в Аргентине произойдет с 31 мая, однако на выходных, 5 и 6 июня, будет проведена полная изоляция. Во время ограничений в стране будут открыты только основные предприятия, а все личные дела будут приостановлены, за исключением доставки на дом.

Аргентинцам будет разрешено выходить на улицу возле своих домов только с 6:00 утра до 18:00 вечера. Это ограничение будет аналогично тому, что было установлено в прошлом году и длилось несколько месяцев.