ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Аргентина уходит на карантин: летальность от COVID-19 резко увеличилась

Новина українською →
Аргентина, Пятница 21 мая 2021 07:24
Аргентина уходит на карантин: летальность от COVID-19 резко увеличилась Фото: в Аргентине опять объявили локдаун (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Аргентина вводит локдаун из-за пандемии коронавируса. Власти приняли такое решение, поскольку летальность от COVID-19 резко увеличилась.

Об этом сообщает Le Figaro.

20 мая президент Аргентины Альберто Фернандес объявил, что в его стране будут повторно введены ограничения, поскольку там столкнулись с "худшим моментом пандемии Covid-19" - каждый день умирает около 450 человек.

Карантин продлиться 9 дней - с полуночи субботы 22 мая по местному времени и до полуночи 30 мая.

По словам Фернандеса, возвращение к нормальной жизни в Аргентине произойдет с 31 мая, однако на выходных, 5 и 6 июня, будет проведена полная изоляция. Во время ограничений в стране будут открыты только основные предприятия, а все личные дела будут приостановлены, за исключением доставки на дом.

Аргентинцам будет разрешено выходить на улицу возле своих домов только с 6:00 утра до 18:00 вечера. Это ограничение будет аналогично тому, что было установлено в прошлом году и длилось несколько месяцев.

Отметим, что в Аргентине возросло число заражений коронавирусом. За последние сутки в стране зарегистрировали 35 884 новых случаев болезни и 435 смертей.

Ранее в Аргентине решили перенести парламентские выборы из-за вспышки коронавируса. Власти надеяться выиграть время и вакцинировать как можно больше людей.

Также сообщалось, что эксперты в области здравоохранения прогнозируют тяжелую борьбу с коронавирусом. Это происходит потому, что Индия продлила запрет на экспорт вакцин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19