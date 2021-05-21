Индия продлевает запрет на экспорт вакцин: эксперты рассказали о рисках по всему миру

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что борьба с коронавирусом может затянуться по всему миру. Это произойдет из-за того, что Индия продлила запрет на экспорт вакцин .

Как сообщает издание, ссылаясь на правительство Индии, страна продлевает запрет на поставку вакцин от коронавируса в другие страны. Это произошло из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Индии, где фиксируют все больше случаев COVID-19 и смертности от этой болезни. Запрет может затянуться до октября.

Такая ситуация может затянуть битву с пандемией по всему миру и эксперты в области здравоохранения уже забили тревогу.

Дело в том, что COVAX, который обеспечивает многие страны бесплатными дозами вакцин от коронавируса, сильно связан с Институтом сыворотки Индии - крупнейшим в мире производителем вакцин.

Это приводит к тому, что страны получат на 100 миллионов доз меньше, чем планировалось до запрета экспорта из Индии. Таким образом во многих странах может не просто сорваться вакцинация, но и сам вирус окрепнет и станет сильнее.

Мировые эксперты говорят, что богатые страны с обильными запасами вакцин против COVID-19 должны поделиться, иначе пандемия может затянуться.

"Это серьезная проблема...Текущий подход, основанный на нескольких фармацевтических монополиях и благотворительности через COVAX, терпит неудачу, и в результате люди умирают" - сказала менеджер по политике в области здравоохранения благотворительной организации Oxfam Анна Марриотт.

Уилл Холл, менеджер по глобальной политике всемирного фонда здравоохранения Wellcome, заявил, что сильная зависимость COVAX от Института сыворотки делает его уязвимым.

"Мы не сможем победить этот вирус, если не будем думать и действовать глобально... Мы все должны быть обеспокоены этим - чем больше вирус продолжает распространяться, тем выше риск его мутации до стадии, когда наши вакцины и методы лечения больше не работают. Если это произойдет, мы вернемся к исходной точке", - сказал Холл.

Представитель альянса вакцинации ГАВИ, который является одним из руководителей COVAX, заявила, что предприятие прилагает все усилия, чтобы пополнить запасы вакцин.