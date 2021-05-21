Аргентина йде на карантин: летальність від COVID-19 різко збільшилася

Аргентина вводить локдаун через пандемію коронавірусу. Влада прийняла таке рішення, оскільки летальність від COVID-19 різко збільшилася.

20 травня президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив, що в його країні будуть повторно введені обмеження, оскільки там зіткнулися з "найгіршим моментом пандемії Covid-19" - кожен день помирає близько 450 осіб.

Карантин триватиме 9 днів - з опівночі суботи 22 травня за місцевим часом і до півночі 30 травня.

За словами Фернандеса, повернення до нормального життя в Аргентині відбудеться з 31 травня, проте на вихідних, 5 і 6 червня, буде проведена повна ізоляція. Під час обмежень в країні будуть відкриті тільки основні підприємства, а всі особисті справи будуть припинені, за винятком доставки додому.

Аргентинцям буде дозволено виходити на вулицю біля своїх будинків тільки з 6:00 ранку до 18:00 вечора. Це обмеження буде аналогічно тому, що було встановлено минулого року і тривало кілька місяців.