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В аргентинской столице усиливают карантин: заболевших стало больше

Новина українською → Аргентина, Четверг 15 апреля 2021 05:49
В аргентинской столице усиливают карантин: заболевших стало больше Фото: Число заболевших в Аргентине выросло (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

В аргентинской столице Буэнос-Айресе решили усилить карантин. Такое решение приняли власти страны из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил президент страны Альберто Фернандес, передает Le Figaro.

О новых ограничениях президент Аргентины Альберто Фернандес объявил 14 апреля. В Буэнос-Айресе вводят комендантский час и сокращают рабочее время.

"Помимо пятницы, комендантский час будет действовать с 20:00 до 6:00, а часы работы будут ограничены до 10:00 и с 9:00 до 19:00 в столичном районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, столичные студенты возобновят виртуальные уроки в понедельник сроком на две недели.

Причиной введения новых ограничений стало то, что в Аргентине сильно возросло число заболевших коронавирусом. К примеру, если месяц назад в стране фиксировали в среднем 6000 новых заражений, то 14 апреля их стало уже 25000.

"Давайте будем строгими, давайте будем осторожными...", - предупреждает жителей президент.

Он настоял на необходимости выиграть время, чтоб спасти от краха медицинскую систему и вакцинировать население от коронавируса.

Напомним, что президент Аргентины сам заболел коронавирусом. Это произошло после вакцинации российским "Спутником V".

Ранее сообщалось, что в Швейцарии наоборот ослабляют карантин. Правда, ситуация с коронавирусом там все еще остается напряженной.

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