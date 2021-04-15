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В аргентинській столиці підсилюють карантин: хворих стало більше

Новость на русском → Аргентина, Четвер 15 квітня 2021 05:49
В аргентинській столиці підсилюють карантин: хворих стало більше Фото: Число хворих в Аргентині зросла (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

В аргентинській столиці Буенос-Айресі вирішили посилити карантин. Таке рішення прийняла влада країни через зростання захворюваності коронавірусом.

Про це повідомив президент країни Альберто Фернандес, передає Le Figaro.

Про нові обмеження президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив 14 квітня. У Буенос-Айресі вводять комендантську годину та скорочують робочий час.

"Крім п'ятниці, комендантська година діятиме з 20:00 до 6:00, а години роботи будуть обмежені до 10:00 та з 9:00 до 19:00 в столичному районі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, столичні студенти відновлять віртуальні уроки в понеділок строком на два тижні.

Причиною введення нових обмежень стало те, що в Аргентині сильно зросла кількість хворих коронавірусом. Приміром, якщо місяць тому в країні фіксували в середньому 6000 нових заражень, 14 квітня їх стало вже 25000.

"Давайте будемо суворими, давайте будемо обережними...", - попереджає жителів президент.

Він наполіг на необхідності виграти час, щоб врятувати від краху медичну систему і вакцинувати населення від коронавірусу.

Нагадаємо, що президент Аргентини сам захворів на коронавірус. Це сталося після вакцинації російським "Супутником V".

Раніше повідомлялося, що у Швейцарії навпаки послаблюють карантин. Правда, ситуація з коронавірусом там все ще залишається напруженою.

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