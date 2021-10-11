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AstraZeneca отчиталась об эффективности своего коктейля антител против COVID-19

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Понедельник 11 октября 2021 12:28
AstraZeneca отчиталась об эффективности своего коктейля антител против COVID-19 Фото: препарат AZD7442 показал эффективность при лечении COVID-19 (Octavio Passos/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Фармацевтическая компания AstraZeneca опубликовала новые данные об эффективности своего коктейля антител AZD7442 при лечении COVID-19. Они оказались многообещающими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В частности, исследование показало, что однократная доза AZD7442 объемом 600 мг, введенная путем инъекции в мышцу, смогла снизить риск развития тяжелой формы COVID-19 или смерти на 50% по сравнению с плацебо у людей, у которых симптомы проявлялись в течение семи дней.

Для тех, кто получил лечение в течение пяти дней после появления первых симптомов, AZD7442 снизил риск развития тяжелого COVID или смерти на 67% по сравнению с плацебо.

По словам главы отдела здравоохранения и науки штата Пенсильвания (США) Джейн Кирби, лечение подходит для тех, кто не может проходить регулярную вакцинацию, плохо реагирует на вакцины COVID-19 или чье состояние здоровья подвергает их особому риску серьезного заболевания.

Напомним, на прошлой неделе AstraZeneca подала запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на разрешение экстренного использования AZD7442.

Отдельное исследование, опубликованное в августе, показало, что у пациентов, которые получили AZD7442, не было случаев смертей, связанных с COVID.

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