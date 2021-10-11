AstraZeneca відзвітувала про ефективність свого коктейлю антитіл проти COVID-19

Фармацевтична компанія AstraZeneca опублікувала нові дані про ефективність свого коктейлю антитіл AZD7442 при лікуванні COVID-19. Вони виявилися багатообіцяючими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Зокрема, дослідження показало,що одноразова доза AZD7442 об'ємом 600 мг, введена шляхом ін'єкції в м'яз, змогла знизити ризик розвитку важкої форми COVID-19 або смерті на 50% в порівнянні з плацебо у людей, у яких симптоми проявлялися протягом семи днів.

Для тих, хто отримав лікування протягом п'яти днів після появи перших симптомів, AZD7442 знизив ризик розвитку важкого COVID або смерті на 67% порівняно з плацебо.

За словами глави відділу охорони здоров'я і науки штату Пенсільванія (США) Джейн Кірбі, лікування підходить для тих, хто не може проходити регулярну вакцинацію, погано реагує на вакцини COVID-19 або чий стан здоров'я піддає їх особливому ризику серйозного захворювання.