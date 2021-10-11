AstraZeneca отчиталась об эффективности своего коктейля антител против COVID-19

В частности, исследование показало, что однократная доза AZD7442 объемом 600 мг, введенная путем инъекции в мышцу, смогла снизить риск развития тяжелой формы COVID-19 или смерти на 50% по сравнению с плацебо у людей, у которых симптомы проявлялись в течение семи дней.

Для тех, кто получил лечение в течение пяти дней после появления первых симптомов, AZD7442 снизил риск развития тяжелого COVID или смерти на 67% по сравнению с плацебо.

По словам главы отдела здравоохранения и науки штата Пенсильвания (США) Джейн Кирби, лечение подходит для тех, кто не может проходить регулярную вакцинацию, плохо реагирует на вакцины COVID-19 или чье состояние здоровья подвергает их особому риску серьезного заболевания.