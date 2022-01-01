ru ua
Сб, 01 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

AstraZeneca, Pfizer і Moderna: які вакцини довше захищають від "Омікрону"

Новость на русском →
Великобританія, Субота 01 січня 2022 02:16
AstraZeneca, Pfizer і Moderna: які вакцини довше захищають від "Омікрону" Фото: відомо, каке вакцини краще захищають від "Омікрона" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Стало відомо, які з вакцин, що використовуються в Україні, краще захищають від нового штаму коронавірусу "Омікрон". Це з'ясували британські вчені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Дослідження, проведене агентством охорони здоров'я та безпеки Великобританії, показало зниження ефекту від вакцин у міру поширення штаму "Омікрон".

Наприклад з'ясувалося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає ніякого ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрона" через 20 тижнів після другого уколу.

Ефективність вакцин Pfizer і Moderna впала до 10% за той же період.

Проте, вчені відзначають, що бустерні дози вакцин як і раніше забезпечують хороший захист від госпіталізації і ризик після третього уколу знижується до 81%.

Нагадаємо, що в ВООЗ не змогли визначити, коли закінчиться пандемія коронавірусу. Причиною цього є постійна мутація вірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцина Вакцинація Омикрон
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус