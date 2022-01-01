AstraZeneca, Pfizer і Moderna: які вакцини довше захищають від "Омікрону"

Стало відомо, які з вакцин, що використовуються в Україні, краще захищають від нового штаму коронавірусу " Омікрон ". Це з'ясували британські вчені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Дослідження, проведене агентством охорони здоров'я та безпеки Великобританії, показало зниження ефекту від вакцин у міру поширення штаму "Омікрон".

Наприклад з'ясувалося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає ніякого ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрона" через 20 тижнів після другого уколу.

Ефективність вакцин Pfizer і Moderna впала до 10% за той же період.