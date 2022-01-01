AstraZeneca, Pfizer і Moderna: які вакцини довше захищають від "Омікрону"
Стало відомо, які з вакцин, що використовуються в Україні, краще захищають від нового штаму коронавірусу "Омікрон". Це з'ясували британські вчені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Дослідження, проведене агентством охорони здоров'я та безпеки Великобританії, показало зниження ефекту від вакцин у міру поширення штаму "Омікрон".
Наприклад з'ясувалося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає ніякого ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрона" через 20 тижнів після другого уколу.
Ефективність вакцин Pfizer і Moderna впала до 10% за той же період.
Проте, вчені відзначають, що бустерні дози вакцин як і раніше забезпечують хороший захист від госпіталізації і ризик після третього уколу знижується до 81%.
Нагадаємо, що в ВООЗ не змогли визначити, коли закінчиться пандемія коронавірусу. Причиною цього є постійна мутація вірусу.