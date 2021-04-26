AstraZeneca считает необоснованным решение Еврокомиссии подать в суд на компанию

Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что сожалеет о решении Еврокомиссии принять правовые меры в отношении компании. В компании считают, что решение Еврокомиссии является необоснованным.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Мы считаем, что любой судебный процесс является необоснованным, и приветствуем возможность решения данного спора в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
В компании заявили, что намерены доставить в страны ЕС почти 50 миллионов доз вакцины от коронавируса к концу апреля.
"Компания AstraZeneca полностью выполнила Соглашение об авансовых закупках с Европейской комиссией и будет решительно защищать себя в суде", - говорится в сообщении.
В AstraZeneca подчеркнули, что производство вакцин затруднено, о чем свидетельствуют проблемы с поставками, с которыми сталкиваются компании по всему миру.
"Мы добиваемся прогресса в решении технических проблем, и наша продукция улучшается, однако производственный цикл вакцины очень долгий, а это означает, что эти улучшения требуют времени для увеличения готовых доз вакцины", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня стало известно, что Еврокомиссия подала иск против компании AstraZeneca в связи с невыполнением условий контракта на поставку вакцин от коронавируса в страны-члены ЕС.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против AstraZeneca из-за проблем с поставкой вакцин от коронавируса.
Кроме того, издание La Stampa писало, что ЕС не будет продлевать контракты на поставку вакцин с AstraZeneca и Johnson&Johnson.