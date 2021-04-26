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AstraZeneca вважає необґрунтованим рішення Єврокомісії подати до суду на компанію

Автор: РБК-Україна

Фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що шкодує про рішення Єврокомісії вжити правових заходів щодо компанії. У компанії вважають, що рішення Єврокомісії є необґрунтованим.

Про це йдеться в заяві компанії.

"Ми вважаємо, що будь - який судовий процес є необґрунтованим, і вітаємо можливість вирішення даного спору в найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

У компанії заявили, що мають намір доставити в країни ЄС майже 50 мільйонів доз вакцини від коронавірусу до кінця квітня.

"Компанія AstraZeneca повністю виконала угоду про авансові закупівлі з Європейською комісією і буде рішуче захищати себе в суді", - йдеться в повідомленні.

В AstraZeneca підкреслили, що виробництво вакцин утруднено, про що свідчать проблеми з поставками, з якими стикаються компанії по всьому світу.

"Ми домагаємося прогресу у вирішенні технічних проблем, і наша продукція поліпшується, проте виробничий цикл вакцини дуже довгий, а це означає, що ці поліпшення вимагають часу для збільшення готових доз вакцини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Єврокомісія подала позов проти компанії AstraZeneca у зв'язку з невиконанням умов контракту на поставку вакцин від коронавірусу в країни-члени ЄС.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія готується почати судовий розгляд проти AstraZeneca через проблеми з постачанням вакцин від коронавірусу.

Крім того, видання La Stampa писало, що ЄС не буде продовжувати контракти на поставку вакцин з AstraZeneca і Johnson&Johnson.

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Новини України Вакцина від коронавірусуЕврокомиссияСуд