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AstraZeneca сократит на 60% поставки вакцины в ЕС в первом квартале

Автор: Инна Собора

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сократит поставки своей вакцины от COVID-19 в страны Евросоюза на 60%. Такая мера необходима из-за производственных проблем.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника ЕС.

Предполагалось, что к концу марта компания доставит в 27 стран ЕС около 80 миллионов доз. Теперь ожидается постравка до 31 миллиона доз.

"По словам чиновника, компания также согласилась поставить более 80 миллионов доз во втором квартале, но в пятницу не смогла указать плановые поставки на период с апреля по июнь из-за производственных проблем", - говорится в сообщении.

Компания заявила, что сокращение связано с производственными проблемами на заводе по производству вакцин в Бельгии, которым управляет ее партнер Novasep.

РБК-Украина писало, что ожидается, что разрешение на использование вакцины AstraZeneca в Европейском союзе может быть выдано к 29 января.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальный механизм по распределению вакцин от коронавируса COVAX может запуститься уже в феврале.

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