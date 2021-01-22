RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

AstraZeneca скоротить на 60% поставки вакцини в ЄС у першому кварталі

Автор: Инна Собора

Британо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca скоротить постачання своєї вакцини від COVID-19 в країни Євросоюзу на 60%. Така міра необхідна за виробничих проблем.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставленого чиновника ЄС.

Передбачалося, що до кінця березня компанія доставить в 27 країн ЄС близько 80 мільйонів доз. Тепер очікується постравка до 31 мільйона доз.

"За словами чиновника, компанія також погодилася поставити більше 80 мільйонів доз у другому кварталі, але в п'ятницю не змогла вказати планові поставки на період з квітня по червень через виробничі проблеми", - йдеться в повідомленні.

Компанія заявила, що скорочення пов'язане з виробничими проблемами на заводі з виробництва вакцин в Бельгії, яким управляє її партнер Novasep.

РБК-Україна писало, що очікується, що дозвіл на використання вакцини AstraZeneca в Європейському союзі може бути видано до 29 січня.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що глобальний механізм розподілу вакцин від коронавіруса COVAX може запуститися вже в лютому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцина от коронавируса