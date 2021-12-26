Авиакомпании США отменили более 900 рождественских рейсов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным на сайте отслеживания рейсов FlightAware.com, общей сложности 937 рождественских рейсов были отменены. Задержано около 1500 рейсов.

Рождественские каникулы являются активнім периодом для авиаперелетов, но быстрое распространение штамма коронавируса "Омикрон" привело к резкому увеличению числа заражений. Это вынудило авиакомпании отменить рейсы, поскольку пилоты и экипаж должны быть помещены в карантин.

United Airlines отменила 230 рейсов, а American Airlines отменила 90 основных рейсов.

"Общенациональный всплеск случаев заболевания Омикрон на этой неделе оказал прямое влияние на наши летные экипажи и людей, которые руководят нашей деятельностью", - заявила официальный представитель United Мэдди Кинг.

По ее словам, отмены составили небольшую часть из 4000 ежедневных рейсов United в праздничный сезон.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы перебронировать как можно больше людей и отправить их на каникулы", - сказала она.

Delta Air Lines отменила очистить 344 основных рейса в субботу из 3000 запланированных.

"Delta ожидает, что более 300 ее рейсов будут отменены в воскресенье, 26 декабря. Сотрудники Delta круглосуточно работают вместе над изменением маршрута и заменой самолетов и экипажей, чтобы как можно быстрее и безопаснее перевезти клиентов", - сказал пресс-секретарь.

В глобальном масштабе данные FlightAware показали, что почти 2650 рейсов были отменены в субботу и 6233 других были отложены по состоянию на 15:27 по восточному стандартному времени (2027 по Гринвичу).