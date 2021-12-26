Авіакомпанії США скасували понад 900 різдвяних рейсів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними на сайті відстеження рейсів FlightAware.com, загалом 937 різдвяних рейсів були скасовані. Затримано близько 1500 рейсів.

Різдвяні канікули є активним періодом для авіаперельотів, але швидке поширення штаму коронавірусу "Омікрон" призвело до різкого збільшення числа заражень. Це змусило авіакомпанії скасувати рейси, оскільки пілоти і екіпаж повинні бути поміщені в карантин.

United Airlines скасувала 230 рейсів, а American Airlines скасувала 90 основних рейсів.

"Загальнонаціональний сплеск випадків захворювання Омікрон на цьому тижні зробив прямий вплив на наші льотні екіпажі і людей, які керують нашою діяльністю", - заявила офіційний представник United Медді Кінг.

За її словами, скасування склали невелику частину з 4000 щоденних рейсів United у святковий сезон.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб перебронювати якомога більше людей і відправити їх на канікули", - сказала вона.

Delta Air Lines скасувала 344 основні рейси в суботу з 3000 запланованих.

"Delta очікує, що більше 300 її рейсів будуть скасовані в неділю, 26 грудня. Співробітники Delta цілодобово працюють разом над зміною маршруту і заміною літаків і екіпажів, щоб якомога швидше і безпечніше перевезти клієнтів", - сказав прес-секретар.

У глобальному масштабі дані FlightAware показали, що майже 2650 рейсів були скасовані в суботу і 6233 інших були відкладені станом на 15:27 за східним стандартним часом (2027 за Гринвічем).