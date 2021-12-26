ru ua
Нд, 26 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Авіакомпанії США скасували понад 900 різдвяних рейсів

Новость на русском →
США, Неділя 26 грудня 2021 01:02
Авіакомпанії США скасували понад 900 різдвяних рейсів Фото: Авіакомпанії США скасували понад 900 різдвяних рейсів (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Американський авіалінія скасували понад 900 рейсів напередодні Різдва. Рішення прийняли через поширення штаму коронавірусу "Омікрон" у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними на сайті відстеження рейсів FlightAware.com, загалом 937 різдвяних рейсів були скасовані. Затримано близько 1500 рейсів.

Різдвяні канікули є активним періодом для авіаперельотів, але швидке поширення штаму коронавірусу "Омікрон" призвело до різкого збільшення числа заражень. Це змусило авіакомпанії скасувати рейси, оскільки пілоти і екіпаж повинні бути поміщені в карантин.

United Airlines скасувала 230 рейсів, а American Airlines скасувала 90 основних рейсів.

"Загальнонаціональний сплеск випадків захворювання Омікрон на цьому тижні зробив прямий вплив на наші льотні екіпажі і людей, які керують нашою діяльністю", - заявила офіційний представник United Медді Кінг.

За її словами, скасування склали невелику частину з 4000 щоденних рейсів United у святковий сезон.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб перебронювати якомога більше людей і відправити їх на канікули", - сказала вона.

Delta Air Lines скасувала 344 основні рейси в суботу з 3000 запланованих.

"Delta очікує, що більше 300 її рейсів будуть скасовані в неділю, 26 грудня. Співробітники Delta цілодобово працюють разом над зміною маршруту і заміною літаків і екіпажів, щоб якомога швидше і безпечніше перевезти клієнтів", - сказав прес-секретар.

У глобальному масштабі дані FlightAware показали, що майже 2650 рейсів були скасовані в суботу і 6233 інших були відкладені станом на 15:27 за східним стандартним часом (2027 за Гринвічем).

Серед найбільш постраждалих аеропортів США-Аеропорт Хартфорд-Джексон Інтернешнл в Атланті, Міжнародний аеропорт Нью-Джерсі, Ньюарк Ліберті, Лос-Анджелес Інтернешнл і аеропорт Джона Кеннеді в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що США і Німеччина скасовують авіарейси через штам "Омікрон". Співробітники заразилися коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Омикрон Авіасполучення
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус