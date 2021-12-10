В Австралии после Нового года детей от 5 до 11 лет начнут вакцинировать Pfizer

В частности, издание сообщает, что Австралия начнет вводить вакцины против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 с 10 января 2022 года.

"Это будет приятной новостью для миллионов семей по всей стране, которые хотят иметь возможность вакцинировать своих детей", - заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

На начальном этапе прививать детей будут вакциной Pfizer. Также регулирующие органы рассматривают возможность применения вакцины Moderna.

После изучения клинических данных из Канады, консультативная группа по вакцинации рекомендовала восьминедельный интервал между двумя дозами, который можно сократить до трех недель в случае вспышки коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что в Австралии курс полной вакцинации от COVID-19 прошли почти 90% населения страны старше 16 лет. Около 70% детей в возрасте от 12 до 15 лет также прошли полную вакцинацию.