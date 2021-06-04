ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Австралии обнаружили новый штамм COVID-19: Delta-версия оказалась более заразной

Новина українською →
Австралия, Пятница 04 июня 2021 23:12
В Австралии обнаружили новый штамм COVID-19: Delta-версия оказалась более заразной Фото: в Австралии обнаружили новый вариант COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Австралии обнаружили новый штамм COVID-19. Его называют Delta-версия и он оказался очень заразным.

Об этом сообщает Reuters.

Власти штата Виктория в Австралии заявили в пятницу, что они впервые обнаружили высокоинфекционный вариант вируса Delta COVID-19 во время последней вспышки в Мельбурне. что вызвало опасения по поводу значительного всплеска случаев заболевания.

Его обнаружили у двух членов семьи, которые две недели назад приехали в соседний Новый Южный Уэльс и посетили несколько популярных туристических мест на юге штата.

Всемирная организация здравоохранения расценивает этот вариант коронавируса, как один из четырех, вызывающих обеспокоенность. Все из-за заразности этого варианта вируса. Считается, что он более заразный, чем "индийский" вариант коронавируса.

"Это вариант вызывает серьезное беспокойство. Этот вариант отличается от других случаев и не связан с этими случаями", - заявил главный санитарный врач штата Виктория Бретт Саттон.

Он добавил, еще предстоит выяснить, откуда взялся этот вариант вируса, а также то, что людям, контактировавшим с больными проведут тесты.

Напомним, в Евросоюзе начинают вакцинировать подростков от коронавируса.

Ранее сообщалось, что США поделится вакциной от коронавируса со многими странами. В перечень этих стран попала Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19